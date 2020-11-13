政院發言人丁怡銘「萊牛」風波，板橋皇家傳承牛肉麵成政治人物打卡夯點，民進黨新北市黨部主委何博文與新北市議員黃俊哲13日上午前往重慶店，老老闆陳世楨也熱情親自接待，何博文推薦，除了牛肉麵必吃，排骨麵也是一絕，他也感謝店家能夠體諒行政院的無心之過，也希望更多人來板橋品嘗這在地美味。

何博文指出，他平常每個月都會來兩、三次，他跟老闆非常熟，知道老闆對食材用心，食物美味更不在話下，皇家傳承不僅是牛肉麵好吃，排骨麵也很好吃，尤其把酥炸的排骨放入麵中，讓肉汁滲透到湯麵裡，味道更美味。

對於政院鬧出的風波，何博文表示，行政院真的是無心之過，第一時間發言人也親自來跟老闆道歉，蘇院長也誠懇道歉，陳老闆也能夠體諒，最重要未來要持續做好食安把關，政府、民間共同努力加把勁。

黃俊哲說，希望未來發言能不能更挺店家一點，感謝老闆的用心與體諒，爆紅本來就應該，而且本來就很紅了。

老老闆陳世楨說，每一碗端出來的麵還是飯，可以熱騰騰呈現出來，品質絕對是保證，最近食安問題吵吵鬧鬧，但可以讓大家食安品質受到重視，他樂觀其成。

(中時 )