國民黨臉書貼出豬隻顫抖影片，指瘦肉精讓豬隻有許多副作用，但提供該影片的美國動保團體說，無證據顯示影片中的豬隻遭餵食萊克多巴胺。對此，國民黨表示，根據《路透社》、美國媒體「DTN-Progressive Farmer」均指出，豬隻因使用萊克多巴胺，無法輸出至大陸，而曾使用該影片的「台灣動物攝為研究會」經查證，也證實豬隻是使用萊劑的高速屠宰場。

美國動保團體「動物展望（Animal Outlook）」今天表示，國民黨使用的影片片段，是動物展望臥底調查人員，2015年在明尼蘇達州奧斯汀市（Austin）一間名為「優質豬肉處理」（Quality Pork Processors，QPP）的快速屠宰場內拍攝。

動物展望指出，授權國民黨使用這段影片時，就清楚告知影片中的豬隻，沒有使用萊克多巴胺的證據。對此，國民黨發聲明回應，國民黨與美國動保團體「動物展望（Animal Outlook）」洽談影片授權事宜，並獲得Animal Outlook的同意使用。

關於影片內容中，QPP的豬隻是否餵食瘦肉精，國民黨自行詳查國際媒體《路透社》於2014年報導（https://www.reuters.com/article/us-china-pork-additive-idUSKBN0GC20Y20140812），以及美國媒體DTN-Progressive Farmer於2015年報導（https://www.dtnpf.com/agriculture/web/ag/news/article/2015/10/23/meat-plants-that-dont-use-can-now-to），指「QPP因使用含萊克多巴胺，被列入無法輸出至中國大陸廠商名單」。

國民黨表示，事前也向國內已使用該影片的「台灣動物社會研究會」查證，該研究會證實「QPP是使用萊劑的高速屠宰場」。影片內容提及豬隻餵食萊克多巴胺可能產生的副作用，皆是依據相關醫學研究報告，並與事實查核中心的資料相符。

國民黨補充，依據事實查核中心查證「瘦肉精副作用」的公開資料，台大動物科學技術學系教師徐濟泰曾表示，根據《動物科學期刊》（Journal of Animal Science）刊載的研究，餵食萊克多巴胺會使豬隻不安定與攻擊性的行為增加，包括咬柵欄、無食咀嚼、互咬、追逐等。

另外，根據國際期刊《轉譯動物科學》（Translational Animal Science）刊載的一篇文獻回顧，豬隻攝取萊克多巴胺的副作用包括體溫上升、呼吸加快、肌肉顫抖等症狀。

(中時 )