新北市長侯友宜今天視察淡江大橋的進度，現場也提醒相關單位注意施工安全。（李俊淇攝）

新北市政府重視淡水交通及觀光發展，積極與交通部公路總局、內政部營建署推動淡江大橋新建工程，自今年9月初完成主橋塔鋼管圍堰合龍後，目前正在施作基礎作業，預計2024年完工。新北市長侯友宜今（13）日特別前往淡江大橋主橋段工程視察，他說，淡水大橋未來不只是新北的地標，更是全台灣的地標，成為媲美雪梨港灣大橋的觀光景點。

淡江大橋由公路總局、營建署及新北市政府共同分擔經費建置，預計2014年完工通車，其中正在進行施工的主橋塔高達211公尺，約70層樓高，最大跨距達450公尺，完工後將成為全球最大跨距單塔不對稱斜張橋。

公路總局副局長林聰利在簡報出指出，淡江大橋及其連絡道路整體工程，第1標臺北港臨港大道段工程已於2016年11月完工；第2標八里端引橋至八里連絡道及淡水端隧道段工程預計於2021年中完工；第3標主橋段工程歷經多年努力，預計2024年底完工通車。

新工處表示，淡江大橋位於淡水河出海口，在施工上面臨東北季風及各天候因素的嚴峻考驗，目前施工團隊採用施工便橋進行水上作業，希望能加速推動整體工程進度。此外，市府也持續與西部濱海公路北區臨時工程處研商淡江大橋的八里聯絡道改善工程，預先替未來完工通車做準備。

市長侯友宜表示，淡江大橋是全世界最大的跨距橋，未來隨著我們的淡北道路的興建，以及八里輕軌的介接，還有未來接台61線和台64線，以及即將擴寬台15線，就能構成整個北台灣縱橫整個全台灣的最後一哩路。

侯接著說，淡江大橋是國際著名大師哈·哈迪德(Zaha Hadid)建築師親自發想原創設計，工程相當不容易施作，由其淡水河域的東北季風非常的強，讓施工更顯艱鉅，未來除了要把工安做好，品質也需做到位，讓淡江大橋不僅是新北市的地標，更是全台灣的地標，希望將來能在此施放煙火，讓淡江大橋成為媲美雪梨港灣大橋的觀光景點。

(中時 )