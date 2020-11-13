台股13日呈現13,200點上下震盪走勢，5日線失而復得，在權值龍頭台積電穩步走堅，帶動半導體相關題材個股輪動，大盤指數在午盤過後即站穩平盤上，周K線可望拉出連兩紅。

日盛投顧預期下周指數在13,050～13,350點區間震盪，下周看好五大題材類股，包含：台積電概念股、蘋概股、運動風商機股、塑化股、電動車股等。

日盛投顧彙整資訊分析指出，近期四項國內外利多因素：1.聖誕節3C電子產品拉貨力道可期。2.iPhone12 MAX、Macbook、PS5上市，帶動蘋果概念股業績。3.疫情趨緩預期有利傳產股市場信心增溫。4.集團、法人作帳題材有利多方信心。

但日盛投顧也提醒留意四項國內外利空因素：1.歐美疫情延燒、疫苗開發進度出現變數。2.外銷股第三季財報匯損影響獲利表現。3.川普不認輸，美國大選結果變數疑慮未除。4.川普祭出中企新禁令。

(工商 )