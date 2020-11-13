傳產族群經過一日的休息，13日再度發起攻勢，包含上市造紙、觀光、汽車等指數目前漲幅均逾1％。其中造紙股龍頭永豐餘公布第三季獲利，業內業外皆美，合併營收156.56億元、營業利益15.04億元、稅後淨利26.39億元，年增1.05倍，每股盈餘1.33元。

永豐餘13日吸引資金大舉湧入，早盤跳空開高後一度亮燈漲停鎖死，目前漲點暫報8.23％，產業龍頭股的強勢表現同樣激勵造紙族群集體攻高，成為盤面亮點。

(工商 )

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