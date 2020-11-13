傳產火力再開 永豐餘飆新高 13:132020/11/13 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 傳產族群經過一日的休息，13日再度發起攻勢，包含上市造紙、觀光、汽車等指數目前漲幅均逾1％。其中造紙股龍頭永豐餘公布第三季獲利，業內業外皆美，合併營收156.56億元、營業利益15.04億元、稅後淨利26.39億元，年增1.05倍，每股盈餘1.33元。 永豐餘13日吸引資金大舉湧入，早盤跳空開高後一度亮燈漲停鎖死，目前漲點暫報8.23％，產業龍頭股的強勢表現同樣激勵造紙族群集體攻高，成為盤面亮點。 (工商 ) #永豐餘 #傳產 #再開 #日再度 #發起 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 權證星光大道－永豐金證券 產能滿載 金居Q4迎高峰 04:102020/11/13 證券．權證 造紙雙雄Q3超猛 獲利創新高 04:102020/11/13 證券．權證 長庚傳愛偏鄉 扎根拔河運動 04:102020/11/13 投資理財 《傳產》房貸負擔比一比 嘉義縣市最easy 10:502020/11/13 財經 奇鋐、雙鴻領軍 散熱量價大噴發 04:102020/11/13 證券．權證 吉茂業績衝鋒 新產線投產預告明年業績高成長 10:102020/11/13 財經 三多護台股 法人11月回補千億 04:102020/11/13 財經要聞 台股守5日線 日盛投顧看下周指數挑戰13,350點 13:142020/11/13 財經 《集中市場》台股驚險收高 外資連3買 15:222020/11/13 財經 VIP客押20萬 排隊爭睹遠雄THE ONE 04:102020/11/13 證券．權證 財經熱門新聞 存股族小心 這檔金融股又踩雷 專家爆2大要害 - 財經 人民幣還會飆漲 華爾街最期待美大選結果成毒藥 - 財經 沒華為死不了？陸晶圓廠下場曝 慘輸台積電 - 財經 非洲挖到石油「油價會降」？中油霸氣回一句 - 財經 爆賺！台積電史上最大調薪20％ 逼死上班族 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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