台中慈濟醫院提供全年無休COVID-19自費急件檢驗，24小時可取得報告。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

新冠肺炎疫情沒停歇，拼經濟腳步不能停！台中慈濟醫院接獲不少人詢問「因工作需要出國，登機必備的新冠肺炎檢測報告期限恰好落在周六日的困擾」。急診科主任李冠儀表示，已開辦全年無休自費急件檢驗服務，讓出國洽公的人能安心順利出境。

台中慈濟醫院根據求助人的詢問分析，目前多數航空公司或前往目的地國家大多須取得登機前72小時的檢測報告；少數國家則須取得登機前48小時檢測報告，方能登機或入境目的地國家。若無法在時限內取得報告，無法順利出國，不但延誤行程，也可能造成重大損失。

回應大眾需求，台中慈濟醫院急診科與檢驗科及相關單位攜手合作，提供「COVID-19自費急件檢驗」服務，每周一至周日，上午8點至晚上10點，可以在急診掛號後隨到隨採，24小時即可領取報告。

急診科主任李冠儀表示，這等於是全年無休提供服務，他強調如有特殊需求，必須當天領取報告，可於每天上午8點到9點至急診掛號採檢，當天下午6點即可領取報告，就可以安心從容準備出國事宜。

李冠儀表示，這項服務在新冠肺炎疫情未停止前，都會持續。不只全年無休，國定假日、連續假期甚至明年初的春節期間都提供服務。

李冠儀提醒，有需要的人可以先到台中慈濟醫院「自費檢驗『新冠肺炎』說明」網頁，依身份資格準備相關文件，並下載填寫自費檢驗申請表，採撿掛號時一併繳交查驗，可以讓採檢更順暢，也不耽誤取得報告時間。

(中時 )