基隆市議員童子瑋提出新竹人行地下道做比對，要求市府能予以改善，打造不漏水、無異味的優質人行地下道。（基隆市議員童子瑋提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市中心有2處人行地下道環境髒亂、臭味四溢，議員童子瑋提出新竹人行地下道做比對，要求市府能予以改善，打造不漏水、無異味的優質人行地下道，對此，市長林右昌說，若要大改造牽扯到地質、交通問題，目前會先改善漏水問題，後續待周邊交通整頓完畢，再進一步研議。

童子瑋表示，基隆市中心城隍廟前、循環站前2座人行地下道，環境相當髒亂，不僅下雨天時常漏水、排水溝多處積水，導致蚊蟲滋生、臭味撲鼻，觀感相當不佳，與新竹市火車站地下道有極大差異，盼能進行檢討、改善，打造不漏水、不積水、無異味、沒蚊蟲的優質人行地下道。

議員童子瑋提出新竹人行地下道做比對。（基隆市議員童子瑋提供／陳彩玲基隆傳真）

林右昌說，在他一上任時，預想把人行地下道改造成地下商場，變成大的地下化空間，連通循環站、吉祥大樓， 但在評估、討論後，發現要施作有地質和交通的問題，其中城隍面前地下道因地下管線多，若要施工必須封路，但市區交通是單行道系統，忠一路也是基隆交通大動脈之一，許多車流會在此處匯集，施工恐會造成交通大亂。

林右昌進一步說明， 在吉祥大樓區域下的土地幾乎都是不良地質，過去建設時，挖到很多流沙，因早期是海邊，此處土質含水量相當高，要改善有困難度，此外，市中心還有很多更急迫的問題要處理，因此目前只能治標，解決漏水、積水和異味問題，若要治本必須先待周邊建設整頓完，有交通餘裕時，才能進一步改善。

(中時 )