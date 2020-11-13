香港榮休樞機主教陳日君近日在「日經亞洲」（Nikkei Asia）訪問中表示，中國和梵蒂岡延長「主教任命臨時協議」，是在為雙邊政府於兩年內建立外交關係鋪路。

日經亞洲報導說，台灣一直謹慎關注梵中關係發展，因為教廷是台灣在歐洲唯一邦交國。

陳日君在訪問中表示，梵中延長主教任命臨時協議後，「我認為現在他們（已經）開始討論外交關係相關事宜」。

陳日君說，梵中若正式建交，「對台灣人民來說將是一大醜聞」。

梵蒂岡官員未證實與北京有進一步會談，不過教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）10月曾表示，延續梵中主教任命臨時協議「只是一個起點」。

梵中2018年簽署主教任命臨時協議，詳細條約未對外公開，不過根據媒體陸續披露的內容，教宗赦免7名中國政府獨立任命的愛國主教，換取中國承認教宗在中國天主教的領袖地位，及教宗對中國主教人選有最後決定權。

陳日君一向嚴厲批評這項協議，過去兩年多次前往梵蒂岡，部分是為了遊說教廷不要續約。陳日君問道：「延續協議的目的為何？（梵蒂岡）一無所獲，還徹底出賣教會。」

梵中今年10月22日宣布續約兩年，但協議文本仍未公開，再度引發陳日君批評。

陳日君表示，如果這份文件公諸於世，「我們就會知道，他們（梵蒂岡向北京）屈服了」。他說：「這是糟糕的協議，難怪他們不給任何人看。」

(中央社)