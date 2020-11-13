美國華盛頓大學健康指標和評估研究所（IHME）12日（周四）研究人員表示，由於新冠病毒的治療方式已經改善，這讓感染病毒之後的致死率比4月大幅下降30％。

IHME主任莫瑞博士（Dr. Christopher Murray）指出，在美國，目前新冠病毒患者的死亡率為0.6％，而在疫情爆發初期，感染者的死亡率為0.9％。

他提及，統計數據顯示醫師已經更瞭解治療病患的方式，包括利用抗凝血劑（blood thinner）和氧氣治療、類固醇藥物地塞米松（dexamethasone）等。

(工商 )