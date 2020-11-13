美研究：新冠病毒致死率 較4月減少3成 13:352020/11/13 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國華盛頓大學健康指標和評估研究所（IHME）12日（周四）研究人員表示，由於新冠病毒的治療方式已經改善，這讓感染病毒之後的致死率比4月大幅下降30％。 IHME主任莫瑞博士（Dr. Christopher Murray）指出，在美國，目前新冠病毒患者的死亡率為0.6％，而在疫情爆發初期，感染者的死亡率為0.9％。 他提及，統計數據顯示醫師已經更瞭解治療病患的方式，包括利用抗凝血劑（blood thinner）和氧氣治療、類固醇藥物地塞米松（dexamethasone）等。 (工商 ) #新冠病毒 #致死率 #IHME #治療 #死亡率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》新冠肺炎延燒 支撐紐約期金收高 09:592020/11/13 財經 《觀光股》豆府營運燙呼呼 Q3、前3季齊創4高 07:432020/11/13 財經 《電腦設備》藍天前3季EPS0.53元 NB出貨年增6％ 11:582020/11/13 財經 《美股掃瞄》美股消息面：上周美國原油庫存 意外增加428萬桶 10:502020/11/13 財經 《觀光股》六福Q3旺季轉盈 獲利登近5年高 12:322020/11/13 財經 《觀光股》雲品Q3谷底強彈 獲利近3年同期高點 11:082020/11/13 財經 桃園療腦醫學中心揭牌 精神疾病醫療照護再提升 11:392020/11/13 寶島 鴻海前三季 仍陷三率三降 04:102020/11/13 財經要聞 《光電股》歷年最旺Q4 玉晶光可望迎接 08:172020/11/13 財經 陸前財長樓繼偉：已到研究寬鬆貨幣政策退出的時候 12:432020/11/13 兩岸 生活熱門新聞 兒腦死器捐救9家庭 媽淚聽最後心跳：別耽誤好多人在等 - 生活 丁怡銘大凸槌 台大教授：找有腦袋瓜的人當官 真有這麼難？ - 生活 雨區擴大！4縣市大雨特報 吳德榮曝下周天氣逆轉 - 生活 邁邁拒簽沒用！高市三讀瘦肉精零檢出 綠氣炸：藍應向高雄人道歉 - 生活 獨家》疫情害慘他們 桃園機場「神秘黑衣人」消失了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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