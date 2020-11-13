中共全國政協常委、外事委員會主任、財政部原部長樓繼偉今（13日）在第11屆財新峰會上透露，中國新冠疫苗三期臨床試驗進展非常好，「我已經打了，打兩次，99％得到抗體。」

澎湃新聞報導，目前中國進入三期臨床試驗的新冠疫苗共有4款，所公布的接種程序類似，都是分兩劑次接種，間隔時間為14到28天。

樓繼偉呼籲各國應合作進行疫苗研發攻關，「攻下來其實是很重要的，但是能夠全面地發放、接種，那是很難的。」他預計，全球經濟將在2022年之後恢復正常。

(中時 )