中國新冠疫苗進展好 陸前財長樓繼偉：本人已注射兩劑 14:172020/11/13 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中共全國政協常委、外事委員會主任、財政部原部長樓繼偉今（13日）在第11屆財新峰會上透露，中國新冠疫苗三期臨床試驗進展非常好。（示意圖／達志影像shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中共全國政協常委、外事委員會主任、財政部原部長樓繼偉今（13日）在第11屆財新峰會上透露，中國新冠疫苗三期臨床試驗進展非常好，「我已經打了，打兩次，99％得到抗體。」 澎湃新聞報導，目前中國進入三期臨床試驗的新冠疫苗共有4款，所公布的接種程序類似，都是分兩劑次接種，間隔時間為14到28天。 樓繼偉呼籲各國應合作進行疫苗研發攻關，「攻下來其實是很重要的，但是能夠全面地發放、接種，那是很難的。」他預計，全球經濟將在2022年之後恢復正常。 (中時 ) #財政部 #樓繼偉 #中國 #新冠疫苗 #抗體 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 川普再傳封殺陸軍企 富邦VIX放價上漲 12:312020/11/13 財經 陸前財長樓繼偉：已到研究寬鬆貨幣政策退出的時候 12:432020/11/13 兩岸 股價指數期貨贏家專欄－資金行情 美股維持強勢 04:102020/11/13 證券．權證 代理新冠疫苗遭指沒授權書 林全爆內幕：政府吃我豆腐 04:092020/11/13 生活新聞 《商情》樂觀情緒提振 日本橡膠漲逾2周高點 10:162020/11/13 財經 新冠疫苗年底前 將連報佳音 04:102020/11/13 全球財經 誤喝消毒用品！北榮4個月內收治30例中毒個案 12:032020/11/13 生活 疫苗報喜股價飆 輝瑞CEO拋售大賺 04:092020/11/13 生活新聞 匯率期貨趨勢專欄－美續寬鬆貨幣 美元反彈有限 04:102020/11/13 證券．權證 林全上火線 揭東洋代理疫苗真相 04:102020/11/13 產業．科技 兩岸熱門新聞 美不滿加開赴陸航班遭拒 華春瑩譏美雙標 - 兩岸 陸人大褫奪港泛民議員資格 蓬佩奧警告必會追究 - 兩岸 宅男狂匯137萬把到網路「仙氣妹」 見本尊100公斤崩潰 - 兩岸 陸滑板式飛行器 比法懸浮滑板靈活 - 焦點新聞 - 旺報 中國新冠疫苗進展好 陸前財長樓繼偉：本人已注射兩劑 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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