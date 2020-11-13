澳洲辦事處明年在台灣成立將滿40年，明年工作主軸將定位為「重新發現澳洲，重新發現臺灣」。澳洲辦事處今天舉辦國慶午宴，澳洲駐台代表高戈銳致詞表示，我們即將展開「40週年、40個故事」系列活動，包括為某些協助澳台關係的人物進行專訪；這也展示我們的決心要邁步向前、共同努力，為澳洲、臺灣、和我們這個區域，創造繁榮富足的未來。

高戈銳說，2020是艱困的一年。這一年對我們所有人、以及對澳洲來說，都充滿了巨大的改變和艱難的挑戰。但是台灣一直和澳洲站在一起，當我們面對前所未見的森林野火時，台灣人慷慨地捐助。當我們面對新冠病毒時，你們持續供應我們醫院需要的口罩濾材；當維多利亞州疫情發生時，你們捐給我們口罩。對於這些舉動，讓我向台灣人民致意。你們是在我們需要的時候真正的朋友。台灣真的能幫忙。

高戈銳又說，2020年雖然艱困，但我們重新發現了共同努力的方法，澳洲也一直是個好朋友。在疫情剛開始的時候，我們重新發現我們可以幫助你們的方法，澳洲持續供應台灣好幾百萬公升的酒精來製作消毒洗手液。台灣的航空公司持續飛往澳洲；澳洲農民和澳洲的「國際貨運支援計畫」確保主要的農產品持續運送到台灣。這是堅定、可信賴的貿易關係運作的方式。我們也發現了新方法來增進彼此的連結，包括進行線上對話、和舉辦線上品酒會和海鮮拓銷會。

高戈銳指出，這是他在台北最後一年在主持澳洲國慶宴會。這個盛會確實被延遲了很久，今年也的確非常艱困。但它依然重要。因為我們不僅要慶祝我們的成就，我們也要邁步向前。我們有信心，能在明年擺脫疫情的陰影。

(中時 )