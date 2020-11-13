光學鏡頭廠—玉晶光(3406)前3季每股盈餘為18.47元，由於蘋果iPhone新機銷售狀況不錯，玉晶光表示，10月營收是第4季低點，將力拚本季營收優於上季，在需求旺盛及良率可望改善下，毛利率將優化，第4季可望是歷年最旺的第4季，美系外資最新報告重申「買進」評等，玉晶光今天盤中股價走高。

玉晶光第3季合併營收51.87億元，季增67.92%，創下單季歷史新高，營業毛利為21.94億元，受到舊產品降價及新產品初期良率有待提升等因素影響，單季合併毛利率為42.3%，季減0.55個百分點，年減6.97個百分點，加上匯兌損失約7000萬元，單季稅後盈餘為10.52億元，季增1.13倍，但年減19.2%，單季每股盈餘為9.44元，累計前3季稅後盈餘20.57億元，年增35%，每股盈餘為18.47元。

玉晶光10月合併營收為16億5397萬8000元，月減11.08%，但年成長12.63%；累計1到10月合併營收為126億2396萬9000元，較去年同期增加為29.8%。

玉晶光財報公告後，美系外資出具最新報告指出，玉晶光第3季稅後盈餘為10.5億元，每股盈餘9.44元，較我們預期低6%，新款iPhone較晚發布日期可能會轉化為強勁的第4季收入動力，我們預估，玉晶光第4季營收將比上季增長5%，達到54億元，毛利率將提升至45%。

儘管我們預期，2021年智慧手機市場將恢復9%，但光學零組件規格升級仍可能受到OEM因5G相關零組件成本上升的限制，但較慢的升級週期是玉晶光進入高階7P市場的機會，產量將從20年第4季開始有所改善，我們預估，玉晶光可以拿下30%市占率，2021年蘋果光學鏡頭將帶動玉晶光營收成長23%及每股盈餘成長34%，我們將2020年到2022年EPS降低3%到8%，以反映利潤率前景疲軟及高階鏡片生產曲線，重申「買進」評等，目標價為720元。

(時報資訊)