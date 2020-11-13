一名35歲噁男，去年10月從捷運古亭站搭車前往永和頂溪站時，見車廂內人潮眾多，竟然站在一名女子身後，當場利用車輛晃動時隔著褲子以下體磨蹭其臀部，然後直接噴精在女子上衣，女方事後摸到衣服上有不明黏液，且充斥著「嘉明味」後立刻報警，新北地院審理後，依違反性騷擾防治法，判噁男拘役55日。

根據判決書記載，該名噁男於民國108 年10月3 日晚上9點，在臺北捷運古亭站搭乘開往頂溪站之捷運列車，於該列車行駛於2 車站途中，噁男見車廂內人數較多，各乘客身體間距離較近，見一名女子背對著他，竟從背後以其下體隔著其所穿著之外褲摩擦臀部，甚至直接噴精在女方上衣。

女子當時覺得噁男行為怪異用手往後一摸，驚覺手上沾滿不明黏液，驚覺自己遭到性騷擾，於是在頂溪站後下車立刻報警。

法案審理時，噁男辯稱在案發前因為「夢遺」，曾至浴廁以清水沖洗致其手部，不慎沾黏其精液，再因搭乘捷運過程中捷運車廂人潮壅且行車晃動，才不慎以該沾黏精液之手碰觸女子。

法官認為，呂男一時慾念薰心犯案，恣意侵害女子身體自主權益，並使被害人身心受創且蒙受陰影，犯後雖坦承犯行，但迄今未能與被害人達成和解，女方也不原諒，因此判拘役55日。

(中時新聞網)