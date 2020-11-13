深耕地方並善盡大學社會責任，東海大學展現成績，入選2020TSAC《台灣企業永續獎》，更分別在台灣永續典範大學獎、大學USR永續方案獎及大學永續報告獎3方面獲得高度肯定，在參加評比的全台大專院校中，與台灣大學同時獲得3類獎項的「金級」殊榮。

對於獲得此榮耀，東海大學校長王茂駿表示，學校透過創新性永續推動架構，成立大學社會責任策略發展委員會，進行全校性的永續治理機制，並結合雲創、樂齡、生態與環境等跨域創新學院，整合內外部資源、實踐永續發展，同時引導學生對社會、環境產生關懷，建立影響力衡量指標。

其實，大專院校近年來積極投入永續發展與企業社會責任，今年參加TCSA台灣企業永續獎的大學就成長3倍之多，東海大學強調，《台灣永續典範大學獎》強調大學在永續發展方面的綜合性績效表現，重點在彰顯大學於治理、社會、環境與夥伴關係等綜合影響力。

東海指出，在《大學USR永續方案獎》參賽的37個方案中，東海以「社區高齡支持系統到開放式養生村的永續思維」與「連結眾人成為空汙與食農改革的行動監測網」與其他參賽者一較高下，最下奪下金級、銅級，展現學校實踐社區永續發展的豐碩成果。

東海大學副校長詹家昌表示，學校在教育部USR計畫上表現卓越，聚焦高齡、食農、空汙與兒少教育等議題，並定期出版USR報告書，評估計畫執行成效及作為未來改善機制，深受教育部肯定；另在校務永續發展方面也屢獲佳績，在2020英國泰晤士高等教育機構世界大學影響力排名、2020年遠見雜誌「第一屆大學USR傑出方案-生活共榮組首獎」都展現好成績。

(中時 )