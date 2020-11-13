萊牛歪樓波及牛肉麵店 蘇貞昌挺丁怡銘：知錯能改

行政院發言人丁怡銘昨公開指控「皇家傳承牛肉麵」使用萊克多巴胺肉品，引來業者怒控造假後，丁怡銘隨即向業者道歉，外界質疑國家最高機關發言人散佈假消息，要求辭職下台負責，但行政院長蘇貞昌今力挺丁怡銘表示，任何人一樣也會犯錯，知過能改善莫大焉。民眾黨立委蔡壁如痛批，民進黨又出現「雙標黨」的情況。

面對丁怡銘失言爭議，蘇貞昌今上午赴立法院備質詢前受訪強調，丁發言人在第一時間已經道歉，並親向店家當面，店家也接受了，大家不用再把事情上綱，年輕人也像任何人一樣也會犯錯，知過能改善莫大焉。

面對蘇貞昌力挺丁怡銘的態度，民眾黨立法院黨團總召賴香伶說，行政院長應該對發言人的爭議作法造成傷害及政府形象受損，應該要讓丁怡銘知所進退，下台負責，如果蘇貞昌用這種標準對部下容忍，不知檢討，那蘇貞昌也要負相關責任。

賴香伶強調，行政院近期不管傳出小編作圖給綠委，或是記者會用未經查證圖示指責別人，這樣的行徑在公務員相關專業裡面不及格，也對公務員形象很傷，行政院長應該對政府形象損害盡快止血。

(中時 )