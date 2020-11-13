行政院發言人丁怡銘昨指控「皇家傳承牛肉麵」使用萊牛，隨即遭業者出示未檢出萊劑證明打臉，丁怡銘昨登門致歉，行政院長蘇貞昌今天傍晚將親赴店家吃牛肉麵。對此，國民黨文傳會副主委鄭照新質疑，政府傷害的不只一家業者的商譽，而是對整個產業的信心，難道去一家牛肉麵店吃麵，傷害就能彌補嗎？還酸說「還有牛排館你也慢慢吃吧」。

鄭照新說，昨天行政院對業者的污名行為，並非單一事件，而是從農委會主委陳吉仲那句「牛肉麵都要倒光」開始，整個內閣有系統的污衊這個產業，痛批政府為了讓小老百姓吞瘦肉精豬，不惜有系統的拉牛肉相關業者陪葬。

鄭照新指出，今天政府把矛頭指向牛肉麵業者，傷害的不只是一家業者的商譽，而是整個產業的信心。他說，昨天吃了一家，今天再吃另一家，「全國那麼多牛肉麵店，都因為政府的污衊受損，你吃得完嗎？」，並酸說「還有牛排館你也慢慢吃吧」。

鄭照新強調，政府的責任還沒結束，這些產業的損傷，你們能負責嗎？對於受到政府欺負的老百姓來說，事情還沒完，若吃個麵就能靡補傷害，如同古惑仔砸人麵店，請隻煙抽就以為算了嗎？

對於蘇貞昌說店家已接受丁怡銘的道歉，期盼外界不要把此事一直上綱，鄭照新質疑，開放疑慮分明集中在萊豬，但蘇揆硬要把豬上綱討論到牛，此外，蘇揆也把中天新聞自由，上綱到國家安全，更把在野黨善盡為人民把關義務，上綱到賣台舔共，「反作用力剛好而已」。

(中時 )