浪漫台三線驚傳殺人案 凶嫌運屍中途車禍丟下屍體逃逸 13:352020/11/13 中時 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹縣彭姓男子疑遭人殺害後要棄屍，未料因車禍導致全案曝光。（莊旻靜翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 車禍竟變命案！新竹縣有民眾13日上午9點許，在台三線66公里處北上車道，發現一輛白色自小客車疑似自撞中央分隔島，警消獲報到場後，後座竟有個被棉被包裹的男子，該男頭、腳處均有傷痕，疑似遭人殺害後棄屍，警方已著手調查全案。 這起離奇案件發生於橫山鄉靠近關西鎮的交界，浪漫台三線北上66公里處，據了解，死者為52歲的彭姓男子，其陳屍的車子也為他所有，被發現時，全身僅有頭、腳裸露在外，並有明顯傷痕，腳筋疑似被挑斷。 警方表示，全案已在調查、釐清，也在追查駕駛及嫌疑人身分。 (中時 ) #棄屍 #車禍 #橫山鄉 #沙坑村 #新竹縣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 買牛肉麵賠罪遭疑要報公帳 丁怡銘新訂單曝光 20:442020/11/12 政治 年輕警上班遇濃霧出車禍 輕微腦出血仍住加護病房 14:242020/11/13 社會 左鎮台20線離奇車禍 男彎道自撞山壁身亡 14:042020/11/12 社會 車停民宅邊「萬千子孫」黏車頂 老司機笑瘋：天降騎精 16:302020/11/10 生活 男打市民專線曝想殺人「就差沒炸總統府」 辯發洩情緒下場曝光 10:512020/11/12 社會 浪漫台三線驚傳殺人案 凶嫌運屍中途車禍丟下屍體逃逸 13:352020/11/13 社會 64歲高國華爆扶正小三認離婚 陳子璇開腔洩「最大痛苦」 18:142020/11/11 娛樂 北港女警下班騎車回家遭輾斃 家屬淚崩：下輩子別再當警察 11:572020/11/10 社會 廣州「雨夜屠夫」變態殺人！19宗強姦殺害女子案 手段令人髮指 09:472020/11/10 兩岸 衝過13000 台股爆喪屍潮！散戶血腥飛撲最恐怖下場 15:022020/11/12 財經 社會熱門新聞 台大期中考周魔咒5天第3起 又1大二男學生墜樓命危 - 社會 台大3天2輕生 倖存者曝「踏著屍體上來」殘酷真相 - 社會 陸軍203旅士官在營內房間尋短 同袍驚見嚇傻 - 社會 台大陸籍碩士生宿舍尋短 生前桌上留關鍵8字 - 社會 她洗澡到一半 見男演員「全裸握鳥」闖入狂抖驚喊：快出去 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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