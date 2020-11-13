車禍竟變命案！新竹縣有民眾13日上午9點許，在台三線66公里處北上車道，發現一輛白色自小客車疑似自撞中央分隔島，警消獲報到場後，後座竟有個被棉被包裹的男子，該男頭、腳處均有傷痕，疑似遭人殺害後棄屍，警方已著手調查全案。

這起離奇案件發生於橫山鄉靠近關西鎮的交界，浪漫台三線北上66公里處，據了解，死者為52歲的彭姓男子，其陳屍的車子也為他所有，被發現時，全身僅有頭、腳裸露在外，並有明顯傷痕，腳筋疑似被挑斷。

警方表示，全案已在調查、釐清，也在追查駕駛及嫌疑人身分。

(中時 )