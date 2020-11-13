美國總統大選結束，民主黨總統當選人拜登將入主白宮。學者認為，拜登就任後，美中將走向競爭與合作的關係，但合作將大於對抗；而受疫情催化，美中權力已出現轉移，甚至兩國國力逐漸拉近；不過在對台方面，相信拜登將會遵守《台灣關係法》，種種作為都是要讓美國回到具有領導力的國際政治角色，並重修美國夢。

台大人文社會高等研究院今(13)日舉行「後全球化視野下的美國2020大選論壇」。台大經濟系名譽教授、中信金控首席經濟學家林建甫提到，美國總統川普在對中、對台策略上，不只發動中美貿易與科技戰，同時也制裁多家中國企業，為了與中國對抗，甚至在任期最後啟動台美經濟與商業對話；而在疫情方面，則是強勢要求中國替新冠肺炎疫情負責；外交軍事上，則是對盟友國家加強軍費。

基於川普造成的美中衝突有待解決，林建甫則說，在川普任內，美中關係已從貿易戰轉為全面對抗，經濟貿易上不只增加關稅，科技戰方面也出現「華為事件」，外交與內政更在疫情爆發下，淪為意識型態與價值觀之戰，甚至軍事對峙，川普與美國國務卿龐佩奧相繼表態，並區分中共政權與中國人。

林建甫也提到，就拜登而言，即便民主黨黨綱並未提及「一個中國」原則，但為了增強美國競爭力，對中國戰略也會趨於強硬，不過對中戰略可能將是合作大於競爭，相信會以重建美國盟友關係作為前提，並在外交施行多邊主義，且遵守《台灣關係法》；而在軍事外交上，則會增加美國在亞太軍備，強化地區盟友關係鍊；種種作為都是為了讓美國能夠回到更具領導力的角色。

對於拜登個人經歷，林建甫說，拜登一生遭遇諸多打擊，包含失去家人，再加上他在政壇時間長，歷練豐富，相信能將國際秩序與政治帶往好的方向。

中研院政治研究所特聘研究員吳玉山則認為，在新冠肺炎疫情下，美國的損害已嚴重大於中國，美國感染人數已突破千萬人大關，死亡人數也同樣位居世界之冠，中國染疫人數僅「美之零頭」，同時也顯示兩國經濟恢復步調也大不相同，甚至兩國國力也不斷拉近，顯見美中權力轉移正持續進行。

(旺報 )