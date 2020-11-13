岸裡國小校長彭道衡介紹90年歷史的「岸裡公學校校舍」，廊柱讓建築物產生虛與實的空間感。（王文吉攝）

台中市歷史建築「岸裡公學校校舍及升旗臺」建於1930年，建築形式為紅磚瓦，歷經1935年墩仔腳大地震及1999年921大地震仍屹立至今。校方透過台中市府及立委楊瓊瓔向文化部申請「歷史建築岸裡公學校校舍規劃設計案」，盼活化歷史建物，讓孩子在古蹟裡學習。

岸裡國小前棟校舍興建於1930年，規模為一層樓的一字長型建築物配置，採對稱設計，廊柱讓建築物產生虛與實的空間感。台中市文資處指出，「岸裡公學校」是日據時期典型的公學校教室建築，對台中市初等教育史來說具有深刻意義，2013年登錄歷史建築予以保存。

文化部文資局古蹟聚落組長張祐創說明「歷史建築岸裡公學校校舍規劃設計案」，初步同意核定計畫總經費250萬，按現行法令規定，台中市公有文化資產補助比例上限60％，同意核以最高補助比例上限60％，補助金額為150萬元。

立委楊瓊瓔服務處執行長洪柳益表示，台中市學校保存的歷史建物多為宿舍，少見仍可上課使用的教學空間；「岸裡公學校校舍及升旗臺」保存良好，樂見文化部文資局同意補助，初期建物要先完成規劃設計，後續進行建物維護修建，也希望中央持續支持經費。

岸裡國小校長彭道衡感謝楊瓊瓔委員、市議員羅永珍及市府文資處等協助。他也提到，岸裡國小早期是文英書院，清朝抗日名將丘逢甲曾在此讀書，是學校最出名的校友，希望小朋友在這充滿歷史風華的學校讀書，未來都能成為國家有用之材。

立委楊瓊瓔服務處邀請文化部文資局、台中市文資處等單位會勘歷史建築「岸裡公學校校舍及升旗臺」。（王文吉攝）

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