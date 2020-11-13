年過7旬的曾姓男子基於好心提醒，在LINE轉傳「林口長庚醫護人員說…內科很多醫師和高雄艦艇官兵都被隔離」等訊息，被刑事警察局依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》送辦，台北地檢署偵查後，認定曾男不是明知故犯，罪證不足不起訴處分。

曾男是在今年7月10日下午，在LINE轉傳「今晚跟幾位朋友吃飯，席間，一位朋友說，她有位在林口長庚工作的醫護人員告訴她。內科很多醫生都被隔離中，還有之前高雄艦艇官兵也在隔離中，而且都是本土感染，但新聞都被封鎖，國人不知情。所以個人防護不能大意，連我當醫生的師兄都不相信台灣本土是零確診。」

曾男訊息還指稱「你跟朋友聚會的場所一定要當心，因為很多人都不知道實情。（請也轉告你兄弟姐妹知道），台灣人人已經開始鬆懈了」。

曾男到案向檢方供稱，他只有轉傳給自己的小孩這些訊息，提醒他們出門上班瓔記得戴口罩，沒有惡意。

檢方認定無法證明曾男轉傳訊息是不是有「明知不實而仍散布」的故意，檢方認定曾男是基於好意，想要提醒別人病毒危險性等語，不是全無所憑。檢方採信被告辯詞，也查無其他證據足證有何犯行，依罪嫌不足，給予不起訴處分。

檢方同時對於司法警察動輒以「未經查證」來作為假消息移送偵辦表示，目前通訊軟體普及的狀況下，片面接受他人轉傳的LINE訊息，針對他人傳送的訊息正確與否，再度轉傳訊息的人是否當然負有查證義務及可能，還有研究檢討的餘地。

(中時 )