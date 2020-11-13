藝人余文樂迎來39歲生日，由於他前陣子到大陸拍戲，回台後必須隔離14天，只好獨自一人度過這個日子，他的妻子卻十分暖心，特地準備了蛋糕到工作室的窗前，讓大家隔著玻璃為余文樂慶生，雖然吃不到蛋糕，余文樂還是感動不已，感謝他的家人們。

余文樂目前正在居家隔離中，13日凌晨12點妻子王棠云就捧著蛋糕，和一群好友就來到余文樂的工作室外面，隔著玻璃為他慶生，余文樂也在IG曬出照片，只見他的親友們在窗外，都對著鏡頭露出笑容，他感激地說：「謝謝你們，雖然感覺有點奇怪，人生沒試過這樣慶祝」。

而王棠云也在IG發文祝老公生日快樂，分享不同視角的照片，「隔着玻璃也給你滿滿的愛和祝福」，並表示希望這個驚喜有讓余文樂開心，「當然我知道你看到我的人一定就很開心了」，更小小抱怨老公生日整點時還在打手遊，余文樂也在留言處發送了4顆愛心，夫妻倆的甜蜜互動閃瞎網友們。

余文樂也發了多張照片，他和兒子隔著玻璃玩車，對孩子的想念溢於言表，網友也紛紛獻上祝福，「半夜也要戴上墨鏡莫過你們倆」、「祝樂哥生日快樂，樂嫂永遠美麗」、「好棒的隔離所，生日快樂」、「也太浪漫了吧」、「甜入心頭了⋯」、「閃閃的！幸福呦」。

(中時新聞網)