中華醫大獎勵優秀學子，今年頒發208萬元給17名新生。(曹婷婷攝)

中華醫事科技大學為延攬優秀學生就讀，109學年度獎助17名新生優渥助學金，共頒發助學獎金共208萬元。台中一中畢業的陳傳文放棄中國醫藥大學，選讀中華醫大醫學檢驗技術系，獲頒40萬元助學金，換算等於大學4年免學費。

中華醫大109年優秀學生入學助學金共有17人符合資格，分別是醫學檢驗技術系陳傳文、王慧瑜、蔡宛伶、林逸婕；製藥工程系蔡政廷；護理系林儀婷；視光系劉思齊、黃平凱、徐筱茵、鄧慈靜；環境安全衛生系薛筱妤；語言治療系劉懿霆、劉芳君、吳彥里、余茲筠、林柔瑄、劉彧如。獲頒金額從40萬元至4萬元不等，17人總計核發208萬元入學助學金。

中華醫大訂定高中生申請入學助學金和四技二專統測甄選及聯合分發入學助學金，其中，高中生申請入學採學測成績級分計算，學測任選4科成績達40級分以上者入學可獲頒12萬元助學金，往上提高至52級分以上最高可獲頒40萬元入學助學金。高職生甄選及聯合分發入學採統測分數計算，統測成績580分以上者可獲頒4萬元助學金，往上提高至680分以上最高核發40萬元。

獲頒入學助學金最高金額40萬元的醫技系新生陳傳文，畢業於台中一中，原就讀中國醫藥大學，對化學及生物學有極大的興趣，嚮往醫學檢驗師工作，選擇休學重新參加學測4科58級分，他說有40萬元助學金等於讀大學4年都免學費，減輕家裡負擔，未來也會好好用功，期許畢業後一舉考上醫檢師圓夢。

就讀醫技系的王慧瑜以學測4科50級分入學，獲頒24萬元入學助學金。港明高中畢業的她，分數也能申請到國立大學就讀，但考慮未來出路，決定選讀可學習到專業技能、畢業後工作和收入相對穩定的醫技系。王慧瑜給自己訂目標，希望畢業當年就通過國家醫檢師證照考試，到醫療單位貢獻所學。

優秀學生入學助學金由校長曾信超代表頒發，曾信超除了向受獎的學生表達恭喜和祝賀外，並勉勵學生好好用功學習，以優秀成績入學，未來也能以優異的表現在社會嶄露頭角、榮耀母校。

(中時 )