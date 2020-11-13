英國一名91歲奶奶在家中跌倒，手腕3處骨折讓她動彈不得，呼叫聲又太微弱沒人聽見，她無計可施之下只能等待救援，過程中因為飢餓，她靠著吃身旁「盆栽裡的土」度過飢餓，等到兩天後友人發現她，她已奄奄一息、嚴重脫水倒在地上，所幸最後在救治後已無大礙。

該奶奶住在英國伍斯特郡，11日在家中不慎跌倒，雖然不停向外頭呼救，卻沒有人聽到，因為需要進食，她靠著吃盆栽裡的土果腹，直到友人登門拜訪，看見她倒在地上，嘴巴沾滿泥土，呈現奄奄一息的狀態，才緊急被救護車送往醫院。

奶奶的友人表示，這2天卻發現奶奶沒有跟平時一樣去美髮店，覺得情況不對勁才上門拜訪，當時敲門都沒人回應，四處詢問鄰居才找到有她家鑰匙的人，一進門就看見她昏倒在地板上。醫師診斷，奶奶手腕有3處骨折，到院時已嚴重脫水，若再晚6小時就可能錯過黃金救援時間，經過治療後，法蘭克已經康復出院。

奶奶表示，那盆盆栽是她的兒子送她的，也是她的救命恩人。事實上，許多植物種植時都會使用保水能力較佳的「黏土」，而世界各地其實都有吃「黏土」抵抗飢餓，藉此瘦身維持身材的案例，因為黏土進入胃裡後體積會增加，使胃部容納食物的空間減少，進而解除飢餓的折磨，黏土也對食物的吸收有幫助，這可以進一步降低人們對飲食的強烈需求。

(中時新聞網)