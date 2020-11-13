日職太平洋聯盟季後賽（高潮系列賽）明天登場，今天舉行賽前記者會，兩隊也公布首戰先發投手，羅德隊推出34歲老將美馬學，軟銀隊則派出王牌千賀滉大。

今年球季受到疫情影響，日職延後開打並減少場次，中央聯盟取消季後賽，洋聯則是把以往2輪的季後賽縮減為1輪，由前2名球隊進行4戰3勝制的挑戰賽，排名第1的軟銀先取得1勝，且所有比賽都在軟銀主場進行。

季後賽首戰明天開打，今天先進行記者會並宣布先發投手，已握有1勝優勢的軟銀推出陣中王牌千賀滉大先發，他今年拿到11勝、投出149次三振、防禦率2.16，3項數據皆為洋聯第一。

軟銀監督工藤公康直言千賀滉大就是軟銀陣中的王牌，「本季他投得很好，如果可能的話，期待他可以一局一局投下去，投完全場。」

本季轉戰羅德的美馬學，今年出賽19場拿下全隊最多的10勝，另有88次三振、防禦率3.95，且他面對軟銀7場比賽中拿下5勝，防禦率僅2.70，羅德隊監督井口資仁表示，讓美馬學扛首戰，就是希望他能引領出好的氣勢。

而在今年球季尾聲加盟羅德的台灣左投陳偉殷，日媒則預估他會在系列賽第2戰先發。

美馬學今年成為自由球員，明年將轉戰羅德隊。（美聯社資料照）

(中時 )