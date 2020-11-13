桃園市龜山區66歲詹姓男子日前在家中被龜殼花咬傷，向住隔壁的許姓鄰居求救後，許竟用嘴替詹吸出毒血。消防隊員見狀嚇傻，擔心許婦中毒。除了詹男外，也勸許一起送醫，不過2度勸說後，許婦仍婉拒。消防隊呼籲，切勿用嘴吸傷口。

詹姓男子10日晚間被毒蛇咬傷，向許姓鄰居求助，許一聽趕緊用嘴巴吸詹男小腿傷口，但發現效果不佳，因此通報消防隊員。消防隊獲報除了詹男被咬傷，許也有用嘴巴接觸傷口，連忙派2台救護車到場。

消防隊員抵達時，除了詹男外，也希望許姓鄰居一同就醫，但許自認無礙，堅持不送醫，消防隊員再三勸說，甚至已經將詹男送往醫院返隊時，又前往許姓鄰居家中勸說，許仍拒絕，消防隊員只好作罷。

龜山消防分隊長張侃峯指出，若被毒蛇咬傷，應該尋求醫師治療，不要切開傷口，也不要嘗試用嘴巴吸出毒液，否則萬一嘴巴有傷口，有可能自己因此中毒。另外嘴巴中的病菌，也有可能透過傷口進入患者體內。

張侃峯說，萬一被毒蛇咬傷，要保持冷靜，記住蛇的特徵，或者用手機拍下蛇類外觀，並脫掉戒指、手鐲、手錶。另外以彈性繃帶、衣物包紮患部，鬆緊度以能插入1根手指頭為原則，也不要冰敷，患肢盡可能保持低於心臟位置，趕緊就醫。

(中時 )