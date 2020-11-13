中區焚化廠何時除役？高雄巿長陳其邁13日在議會答詢表示，市政府整體政策思考是搭配南區焚化廠規畫綠電發展，並確保垃圾處理量後，中區焚化廠可以除役，經試算，時間約為4至5年，他如順利連任，任內當然會除役。

巿議員康裕成聯合質詢時指出，高雄每年廢棄物處理量約145萬公噸，每日處理設計量5400公噸，如扣除中區焚化廠的900公噸，並不影響高雄垃圾處理作業，他從7年前已經不斷質詢，為還給巿民優質環境，讓中區焚化廠除役。

共同質詢的巿議員何權峰指出，中區焚化廠設廠前曾承諾只處理家戶垃圾，且其他南區、仁武、岡山等3廠的處理量，已足夠因應高雄家戶垃圾和事業廢棄物處理，加上中區焚化廠使用年限也將屆，建議市府展開除役規畫。

陳其邁答詢時指出，南區焚化廠規畫往綠電的方向來發展，人口最集中的中區焚化廠就可以除役，另也要確保垃圾處理量的量能是足夠，試算中區焚化廠除役時間大概是4至5年，所以政策是至少5年內一定要除役。

康裕成另也提到，中區焚化廠的地方回饋金每年為3360萬，除役後的回饋金要怎麼處理，也要給巿民一個交待。陳其邁說，高雄市對於回饋金，有廢棄物處理廠回饋辦法，如果除役後仍有垃圾轉運等使用，當然還是有回饋金。

(中時 )