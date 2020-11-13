「語言斷，文化滅，民族亡！」多位原住民教師、民代及團體13日齊聚教育部大門口，要求教育部課審會盡快依照《國家語言發展法》修訂12年國教課程綱要總綱，將原民族語納入教育部部定必修。有原民教師表示，孩子只能在放學後的第8、第9節學族語，希望未來能在第1到第7節必修課學習「台灣美麗的語言」。

《國家語言發展法》去年1月9日公布，該法第9條規定111學年起「國民基本教育各階段，將國家語言列為部定課程」。由於日前發生課程審議會4名委員不滿未來國中3年每周一節挪去教本土語文，因此無預警請辭，導致教育部4日緊急澄清，指草案是「減少校訂彈性課程節數，不影響各領域部定課程」。

本土語言是國小必修、國中選修，多位原民教師13日齊聚教育部大門，捍衛原住民族語納入國高中必修。發起連署的原民教師白紫・武賽亞納表示，自己已經不太會講族語，成為失語的民族，原民孩子從小活在扭曲的痛苦中；現行國家語言政策只有國小必修本土語言，國中變選修，她的孩子只能在放學後的第8、第9節學族語。《國家語言發展法》認為各種語言是等值的，原民族語已經在加護病房，希望未來能在第1到第7節必修課學習「台灣美麗的語言」。

搶救族語國高中必修原住民教師聯盟（族語必修原教盟）指出，原住民400年來不斷被打壓，現在有了《國家語言發展法》，總算能捍衛原住民族學生族語受教權。有人問：「為何族語不能在家裡學？」但是族語讓孩子看到回家的路，原住民沒有另一個10年可以等，再不搶救，原民在台灣只會變陪襯。他們有三大訴求：第一，基於《憲法增修條文》第10條第11項「國家肯定多元文化，並積極維護發展原住民族語言及文化」，教育部應負起族語傳承及發展的責任，積極維護原住民族學生之族語受教權；第二，教育部應落實《國家語言發展法》，將原住民族語列為部定課程，國高中必修，且國中3年不間斷；第三，教育部應盡速執行既定政策，完成12年國教課綱法定審查程序，讓國高中本土語言，包含原住民族語必修課程依法上路。

教育部國教署副署長許麗娟出面接受陳情書，她表示12年國教總綱修訂草案已進入課審大會審議討論中，尚未決議。教育部依課審大會修訂總綱草案時的實際需要，於10月31日、11月7日召開2場諮詢會，邀請外部專家學者，後續如有需要也會再召開諮詢會議。

(旺報 )