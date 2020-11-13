金管會力推信託2.0「全方位信託」推動計畫，將「鼓勵企業辦理員工福利信託」列為重要措施之一。信託公會近日舉辦「員工福利信託發展趨勢與現況研討會」，會中由信託公會、中國信託銀行及有實務經驗的台灣水泥公司代表，向與會近300名上市櫃公司參與研討會的先進分享辦理員工福利信託的實務與現況。

金管會副主任委員許永欽表示，「鼓勵企業辦理員工福利信託」是希望透過將上市櫃公司辦理員工福利信託納入公司治理評鑑指標等措施，推廣企業及勞工辦理員工福利信託，透過公私部門一同攜手合作，以補充我國勞工之退休經濟自主，讓國人享有安全而尊嚴的退休生活。

信託公會理事長雷仲達表示，員工福利信託開始受到各界的重視，國際上像道瓊永續指數(DJSI)，在環境、社會以及公司治理（ESG）三大面向綜合評比，員工福利信託已列入「社會」指標評分中，因此企業辦理員工福利信託，亦可提升企業之永續評比。國內媒體調查也發現，超過7成的員工認為，企業是否有提供員工額外退休福利，是選擇加入企業時優先考量的因素。因此信託公會積極推廣員工福利信託，呼籲企業踴躍開辦，不論是員工持股信託或是員工福儲信託，都能幫忙員工累積退休金。

信託公會秘書長呂蕙容進一步補充，根據行政院主計處資料，截至2019年底，公開發行公司家數有2,394家，有438家公開發行公司實施員工福利信託，所以僅18.3％的公開發行公司有辦理員工福利信託，顯示員工福利信託業務還有很大的成長空間，是值得信託業推動的重點業務。

信託公會副秘書長陳靖宜說明，目前已經有13家金控及5家非金控銀行開辦員工福利信託，信託公會身為員工福利信託的推動單位，也希望能拋磚引玉，發揮示範效果，因此已於今年10月經理事會通過辦理員工福儲信託並送主管機關核備中，規劃能於明年1月開辦。方案中引進投資顧問公司，篩選出保守、穩健、積極等三種商品類型之標的各數檔，供勞工自行選擇投資，希望藉由自身的實踐，能帶動更多的商業同業公會和企業跟進。

中國信託銀行協理陳輝慶分享，中信銀自1992年就首創開辦員工福利信託，累積多年經驗，能依企業不同的成長階段，設計出不同的產品型態，可以讓企業均能藉實施員工退休福利達到不同目的。中信銀也配合客戶業務與員工遍及海內外的特性，設計不同的員工福利信託平台(包括員工持股信託平台、員工自主投資平台、員工認股權執行平台及外陸籍員工執行平台)，來滿足該行客戶群海內外員工多元且個別之投資需求。

台泥資深協理劉鳳萍則提到，台泥企業團秉持「以人為本」的文化理念，除了持續在環境和制度上與時俱進，更同時對員工規劃一系列的福利措施，其中員工持股信託計畫，讓員工可以根據個人意願持由持股信託方式購入台泥公司股票，因為具有儲蓄和理財的特色，又可提早做退休理財，同時可獲得公司相對提存一定金額做為獎勵金，無形中使得員工薪資獲得提升，集團整體參予人數達96％，顯示員工對此計畫的支持與肯定。

(工商 )