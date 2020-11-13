香港影帝黃秋生今年5月來台拍戲，就透露有移民台灣念頭，這回他再度來台，將和林柏昇（KID）、宋柏緯共同主持LINE TV全新原創美食交友實境節目《開著餐車交朋友》，攜手走遍台灣尋找在地食材，透過美食結交圈內圈外好友。想多多認識台灣的黃秋生，還向兩位喊話「希望兩位年輕人盡量幫幫我，開車、廚工、搬運之類的」。

黃秋生相當注重飲食，也是資深老饕、隱藏食神，被預測為節目中的「主持擔當」，他謙虛說：「主廚很不錯，但會擔心自己無法勝任，所以我應該是節目中的吉祥物。」被問到是否有機會在節目中重現經典的「人肉叉燒包」，他幽默回應：「應該不會，因為食材中沒有人肉。」黃秋生興奮表示，之前來台都在工作，沒機會到處旅遊，希望這次藉著節目，更加認識台灣的在地文化和美食。

得知要與黃秋生、宋柏緯合作，KID笑說：「怎麼沒有女生！這樣畫面夠香嗎？」幽默說要靠手藝擄獲女性客人的心，增加節目的「香度」，對於「前輩、中輩、晚輩」的組合，夾在中間的KID自誇最刻苦耐勞，打趣說：「宋柏緯帥歸帥，但我還是婆媽的最愛，婆媽會因為我而介紹親朋好友來捧場，所以我是節目的活招牌！」

宋柏緯首次從演員跨足綜藝，他興奮表示「一直都以角色出現在螢幕，很少有機會認識私底下的我」，兩位前輩是他的偶像，這次也是抱持著小粉絲的心情接下主持棒。不過自己屬於「慢郎中」，最近跟朋友、家人聊天都試著以兩倍的速度說話，避免觀眾看到睡著。LINE TV原創美食交友實境節目《開著餐車交朋友》即將登場，敬請期待。

《開著餐車交朋友》KID林柏昇嘆主持人沒有女藝人。（LINE TV提供）

《開著餐車交朋友》宋柏緯首度跨足綜藝圈挑戰主持。（LINE TV提供）

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