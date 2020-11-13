鴻海(2317)對2020年第四季營運釋出樂觀看法，並預期明年營收將恢復成長。多家外資出具報告，認為鴻海第三季獲利表現優於預期，且對未來營運樂觀看法不變，多維持既有評等，但調升每股盈餘（EPS）預期，目標價區間自91～100元，小幅調升至91～105元。

鴻海預期，第四季合併營收季增率將優於去年同期的25.45％、亦可望較去年同期小幅成長0～3％，使今年營運開低走高、平穩度過，明年營收亦可望繳出個位數成長，並續朝全年毛利率達7％目標邁進。

日系外資指出，鴻海第三季獲利優於市場預期10～15％，第四季受惠iPhone拉貨帶動，看好營收可望季增39％、年增3％至1.8兆元，每股盈餘挑戰近2年高點。明年營收可望恢復成長，配合毛利率提升，看好獲利可望年增達26％，動能優於營收。

日系外資認為，鴻海對未來營運展望正向看待，若鴻海有任何新業務對營運產生貢獻，則2021、2022年展望還有上調空間，基於毛利率展望樂觀，將今明兩年每股盈餘預期調升1～3％，維持「買進」評等、目標價自97元調升至105元。

亞系外資亦認為鴻海第三季營運穩健、且營收及毛利率優於預期，預期在iPhone及PS5需求強勁帶動下，第四季營收可望季增49％、年增10％，將2020～2022年每股盈餘分別調升5％、3％、2％，維持「買進」評等不變，目標價自100元調升至103元。

歐系外資則認為，鴻海第三季毛利率及營益率持續改善，表現優於預期，在iPhone需求帶動下，第四季營收可望季增41％，並看好明年毛利率將持續提升，未調整今明2年每股盈餘預期，維持「買進」評等、目標價100元不變。

另一家歐系外資認為，鴻海第三季「三率三升」，本業獲利優於預期13％，第四季營收規模增加及產品組合改善，將有助毛利率提升。生產基地及產品組合的多元化，持續降低鴻海最大客戶在中國本土化風險，營運風險低於同為供應鏈的和碩(4938)。

考量毛利率轉佳、但利息收益降低，歐系外資將鴻海今明2年每股盈餘預期微幅調升0.8～1.7％，並認為鴻海具備較佳的獲利品質、更具競爭力的垂直整合能力及全球布局，有助降低最大客戶調整策略帶來的營運風險，維持「優於大盤」評等、目標價91元不變。

(時報資訊)