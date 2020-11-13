肺癌是台灣國病，一年發生人數高達1.4萬人，去年更奪走了9701人的性命。因許多人一確診就是晚期，國健署曾多次預告補助低劑量電腦斷層掃描，協助民眾及早發現、及早治療。署長王英偉今透露，預計最快明年中旬，高風險對象如抽菸、一親等家族史者可獲得部分補助，而弱勢高風險對象則全額補助。

肺癌去年奪走9701條人命，是死亡率最高的癌症。肺癌早期症狀不明顯且容易與其他疾病混淆，過去許多患者一發現就是晚期。大眾對肺癌仍存在著迷思，認為「老菸槍」才會得到，但肺癌並不僅限於吸菸族群。全球無吸菸習慣的肺癌患者比例逐年攀升，以東亞族群最為顯著。而台灣肺癌患者逾6成沒有抽菸習慣，其中女性更達9成，是現今肺癌防治的最大挑戰。

低劑量胸部電腦斷層肺癌篩檢（LDCT）是目前唯一具國際實證可早期發現肺癌的篩檢工具，惟LDCT檢查可能衍生假警訊、過度診斷、輻射暴露及心理壓力等疑慮。國健署曾多次預告，考慮將LDCT納入補助，王英偉今首次透露補助方向，由於經費有限，補助的範圍不能太大，補助對象分3類，吸菸者、1親等內家屬曾罹癌的高風險對象，以及且具前述危險因子的經濟弱勢。

王英偉表示，目前初步規劃將四癌篩檢20多億的經費重新分配，並進一步爭取預算挹注在LDCT的補助上。國健署的補助分為2種，全額補助及部分補助，其中的全額補助是針對具有危險因子的經濟弱勢，部分補助則是針對吸菸、1親等內罹癌的高風險對象，但若為吸菸者，補助的前提是參與戒菸計劃，戒菸成功才能做LDCT。目前國健署已在和衛福部開會，預計最快明年中旬就可以上路。

(中時 )