台南一間人力仲介公司越籍朱姓翻譯（中）在公司宿舍經營「越南彩」簽賭站。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南一間人力仲介公司越籍朱姓翻譯在公司宿舍經營「越南彩」簽賭站，台南市警察局麻豆分局接獲情資，12日下午前往查緝，當場查獲經營用的手機、筆記型電腦、帳冊、存摺及賭資4300元等證物，帳冊紀錄金額更高達60萬元，警方訊後將朱男依觸犯賭博罪移送台南地檢署偵辦。

據了解，34歲朱姓主嫌6年前來台攻讀研究所畢業後，即留在官田區人力仲介公司擔任翻譯職務，為一解同鄉思鄉之情，在半坪大小的宿舍房間內經營越南式樂透簽賭站，供同公司員工簽賭。

警方接獲情資後，立即派員探訪，發現該人力仲介公司有80多名移工，多數為越籍，因疫情關係，留在台灣時間多，朱男瞞著公司老闆，以「越南彩」所開獎的號碼同步開放簽賭，並配合賭客每月薪資發放時間以「月結」方式清償賭債，簽賭生意愈來愈好。

警方更發現，朱姓男子除提供上述「同步服務」外，疑似涉嫌經營地下匯兌，將持續深入追查。

麻豆警分局長邱顯良表示，外籍移工離鄉背井來台工作，每分錢都是血汗錢，沉溺賭博所帶來的傷害不僅是傾家蕩產，後續衍生的治安問題更多，為消弭此等病灶，無論是本國籍抑或他國籍均一視同仁，勿枉勿縱查緝到案。

(中時 )