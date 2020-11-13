有感於老年化社會來臨，許多銀髮族或失能者在家中，必須仰賴外籍看護工照顧，卻因語言不通等情況，衍生諸多問題，為協助解決，修平科技大學資管系師生團隊特別研發「居家照顧智慧語言協助系統2.0」，參加第25屆大專校院資訊應用服務創新競賽，奪下產學合作組第一名。
修平科大資管系教師程裕繁表示，目前台灣設有不少專業的長照機構，專門照顧年邁長者或失能長輩，但華人社會重視親情，許多家庭仍決定聘僱照顧人員到家中居家照顧長者，根據勞動部統計，截至今年7月底，台灣就有多達25萬多名外籍看護工、協助照顧居家失能者。
程裕繁強調，外籍照顧員的薪資較低、服從性也高，但因語言不通、常有逃跑情況，在在影響照顧品質，有時甚至會語言問題影響救護時間；為解決此問題，特別指導學生研發「居家照顧智慧語言協助系統2.0」，盼能幫助雇主與外籍看護工間的溝通。
(中時 )
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