國民黨立委蔣萬安、賴士葆、曾銘宗、林德福、鄭麗文今專程到板橋「皇家傳承」總店力挺店家。（王揚傑攝）

行政院發言人丁怡銘指台北市牛肉麵節冠軍「皇家傳承」採用萊劑美牛，遭業者提報告打臉，行政院發言人丁怡銘、院長蘇貞昌先後出面道歉，但業者已蒙受損失，網路業績狂掉6成。國民黨立委蔣萬安、賴士葆、曾銘宗、林德福、鄭麗文今（13）日中午專程到板橋「皇家傳承」總店力挺店家，砲轟行政院不實的指控，不是一句道歉就可帶過。

蔣萬安表示，來力挺「皇家傳承」牛肉麵，因為他們的牛肉麵真的好吃，而且食材絕對安全，萊克多巴胺0檢出，這點一定要很清楚告訴國人。蔣萬安品嚐過今年台北市牛肉麵節的冠軍「麻辣藤椒牛肉麵」後，特別「掛保證」說，這是他所有吃過最好吃的牛肉麵。

蔣萬安表示，今天除了來力挺店家，也要替全國民眾發聲，未來政府一定要強制標示是否含有萊克多巴胺，因為沒有標示，民眾就無法分辨，沒辦法分辨，當然就沒辦法選擇不吃瘦肉精。

蔣萬安強調，今天連行政院對店家有無使用萊克多巴胺都不知道，出這麼大的紕漏，凸顯在邊境源頭沒有區分的單獨稅號、市場端沒有清楚標示含有萊劑，事實上人民就沒有辦法選擇，所以呼籲行政院，不需要也不應該為了合理化開放瘦肉精豬肉進口，不顧民眾的疑慮就罷，反而用不實消息傷害用心、實在經營的商家，絕不是道歉一句話就一語帶過。

蔣萬安說，國人對含瘦肉精的肉品有很大疑慮，希望政府能面對民眾疑慮，而不是用不實消息去攻擊小老百姓，詆毀商家信譽，這不是一個政府面對問題的態度。

賴士葆大罵，政治人物不要隨意打壓牛肉麵，牛肉麵是「國麵」，會引起人民反彈！林德福說，一個行政院發言人信口開河，事後再來道歉，其實已造成傷害，一家經營28年的好麵店，幾句話把人家否定掉，這非常不應該。

賴士葆現場爆料，蘇貞昌、丁怡銘及民進黨立委下午5時要到「皇家傳承」板橋重慶路分店，鄭麗文猛酸，要跟蘇院長和發言人說，這邊的牛都是沒有萊劑的，要吃萊牛這邊吃不到啦！

(中時 )