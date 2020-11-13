翁子國小光影巴洛克展開幕，學生表演直笛吹奏，展現藝文底蘊。（翁子國小提供／王文吉台中傳真）

「廣達游於藝-光影巴洛克」成果展13日在台中市立翁子國小開幕，教務處準備大型立體九宮格，在操場中央拼湊「倒牛奶的女僕」畫作，吸引師生目光，接著小主持人現身會場，扮演「占卜者」及「浪子父親」，現場來賓搶著合影，學生也表演英語歌謠唱跳及直笛吹奏，展現翁子國小的藝文底蘊。

開幕典禮現場，校長詹文成邀請來賓揭開畫作布幕，「真人小天使」上台畫作「聖馬太的啟示」，將活動推向高峰。展覽包含「新舊交替的關鍵年代」、「光影魔術師」、「光影魔力」三大主題，藝術導覽小尖兵運用生活小物扮演畫中人物，以逗趣的口吻為來賓導覽。

巴洛克藝術起源於17世紀的羅馬，當時的歐洲向外擴張殖民，因此在藝術的表現上以「運動」及「轉變」為特點。當時的藝術家強調光影變化，以鮮明的畫作帶來強烈的人文意識。真實、華麗、饒富創意的風格，讓人感受到一種宮廷式的尊貴感。

校長詹文成表示，該校以巴洛克藝術為背景，師生設計頗富創意的藝文課程，如一年級神奇手電筒、二年級魅影光雕秀、三年級我扮光影巴洛克、四年級創意跑馬燈、五年級魔幻照、六年級有色眼鏡等課程，讓孩子了解當代背景與文化，更透過創作，整合科學、藝術、資訊等領域課程，展現具現代感的「新巴洛克」風格。

參觀藝展的學生虹妤說「我最喜歡德拉圖爾的《占卜者》，人物的衣著華麗，表情生動清晰，偷金鍊條的騙局主題跟其他畫作很不一樣。」扮演小天使的啟韶說表示，希望自己能代替畫中的人物說出心裡的話。

詹文成說：「巴洛克的風格獨特且強烈，延續至今，仍可在許多藝術品中看見其潛藏的華麗寫實氣息，能激發孩子天馬行空的想像力，展現不同領域結合的創意」。

「光影巴洛克」展至11月26日止，將邀請鄰近國中小師生和社區人士前來欣賞光影巴洛克展及學生成果，透過藝文展覽讓美感教育發揮最大的效益。

翁子國小舉辦光影巴洛克展，藝術導覽小尖兵運用生活小物扮演畫中人物，以逗趣的口吻為來賓導覽。（翁子國小提供／王文吉台中傳真）

翁子國小舉辦光影巴洛克展，藝術導覽小尖兵運用生活小物扮演畫中人物，以逗趣的口吻為來賓導覽。（翁子國小提供／王文吉台中傳真）

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