台股今以小高盤開出後，受惠台積電、聯電、富邦金、兆豐金、廣達、股王大立光及國巨等重級集團股力撐短多，而演出上下震盪緩步趨堅格局，使集中交易市場加權股價指數終場報漲51.55點，為13273.33點，再度改寫歷史收盤新高水準，單日漲幅0.39%，成交1796.72億元。

外資在今年前10月總計賣超台股逾7000億元，但美國總統大選由民主黨候選人拜登勝出後，雖尋求連任的現任總統暨共和黨候選人川普仍鐵齒不認輸，但市場普遍認為川普即便尋求法院做主求翻盤，因証據不足而機率不高。

因此，外資在美國大選幾呈底定狀況後，近期開始回補台股。業內評估，以台股大波段仍審慎樂觀來看，未來外資持續回補前波賣超台股之金融仍相對可觀。

此外，近期台股融券餘額大幅攀高，市場看短空者不少，但盤勢卻在高檔看回不回，顯示法人、主力群等市場大咖持續默默養空、誘空，致短期潛在的部分個股軋空走勢，值密切追蹤。

另外，上市、櫃前三季財將悉數曝光，目前看起來，成績相對樂觀，且Q4及明年上半年營運成長仍可期，使盤勢波段回追基本面格局不宜看淡。

(工商 )