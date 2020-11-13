台北市長柯文哲昨到行政院溝通，卻意外扯出牛肉麵的「萊牛」風波，行政院發言人丁怡銘不實指控台北冠軍牛肉麵店用「萊牛」惹出的風波，柯文哲今親自率領民眾黨立委到內湖冠軍店家品嘗牛肉麵，柯也直言，民進黨玩政治玩過頭，「狗改不了吃屎」。
柯文哲昨赴行政院會針對「萊豬議題」和蘇貞昌交鋒，未料會後行政院發言人丁怡銘指控「台北市牛肉麵節冠軍牛肉麵使用含有萊劑的牛肉」，遭到業者公布檢驗報告打臉，而行政院長蘇貞昌今表示，「知錯能改善莫大焉。」被問到蘇對丁的評論，有什麼看法，柯大笑說，「丁丁是個人才。」
柯文哲說，「我們好意去行政院跟他們說萊豬的管理和標示，但卻早已設下陷阱在等我，很理性務實和謙卑的去跟中央說，結果對方早已準備好，正事不幹，每天都在搞政治。」
牛將軍老闆廖國斌指出，「新冠肺炎疫情影響，業者生存不容易，行政院沒有幫助提升經濟，還把小店家捲入戰爭當中，感到非常錯愕很氣憤。」
立委賴香伶也指出，「中央沒有查證就隨意的不實指控店家使用萊牛，這是假消息的傳播，而且還是由政府傳播，真的很氣憤。」
對於國民黨議員要求丁怡銘下台，柯文哲說，「下台只是換個工作而已，沒有什麼差。」
(中時 )
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