聖誕節將近，許多廠商陸續推出聖誕節相關產品，目前全球最夯的「口罩」周邊，廠商當然也不會錯過搶下這波商機，國產口罩品牌「艾司鉄克」，就推出聖誕限定印花口罩，讓民眾精心打扮的聖誕裝扮，不會被樸素平凡的素面口罩給破壞掉，消息傳出民眾躍躍欲試，要手刀搶購限量的聖誕限定口罩。
新冠肺炎肆虐，台灣民眾拜優異的防疫觀念，得以在這波疫情中，算是躲過一劫，在不同場所都可見到，人人口罩戴好戴滿，但平凡無奇的口罩非黑即白，讓消費者逐漸重視口罩外型，聚茂公司資深協理賴淑茵表示，口罩已經從生活必需品，逐漸變成潮流配件，除凸顯個人特色，還引發收藏熱潮。
聚茂公司表示，「艾司鉄克」聖誕限定款，100％台灣製造，有聖誕紅及企鵝家族2種圖案，企鵝家族還推出兒童款，口罩印刷皆為食品及環保油墨印刷，無毒安全，在聖誕節期間，戴著穿梭在人來人往的馬路上，保證成為眾人焦點。
「艾司鉄克」聖誕限定款，採三層防護、四周鎖邊設計，可隨臉型調整，全方位貼合臉部，防止花粉及灰塵進入，另外彈性耳掛讓長時間配戴也舒適無痛，目前預售價10入199元，目前已經在各大網路通路販售，想要在聖誕節贏得目光的民眾，可要把握機會搶購。
(中時 )
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