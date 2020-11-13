下周國際新聞事件
11/16 周一 日本第三季GDP初值
日本9月工業生產
業績報告：沃達豐
11/17 周二 美國11月紐約帝國製造業指數
澳洲央行會議
業績報告：沃爾瑪
11/18 周三 美國10月零售銷售
美國10月工業生產
美國11月NAHB房市指數
API原油庫存
日本10月貿易收支
英國10月(核心)通膨
歐元區10月(核心)通膨
業績報告：輝達
11/19 周四 美國10月新屋營建/營建許可
EIA餾分油/庫欣原油/原油庫存報告
加拿大10月(核心)通膨
澳洲10月失業率
業績報告：梅西百貨
11/20 周五 美國(初次)失業申請報告
美國11月費城Fed製造業指數
美國10月成屋銷售
坎薩斯Fed製造業指數
日本10月(核心)通膨率
新加坡第三季GDP終值
日本11月Jibun銀行製造業/服務業/綜合PMI初值
(時報資訊)
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