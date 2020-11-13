下周國際新聞事件

11/16　周一 日本第三季GDP初值

日本9月工業生產

業績報告：沃達豐

11/17　周二 美國11月紐約帝國製造業指數

澳洲央行會議

業績報告：沃爾瑪

11/18　周三 美國10月零售銷售

美國10月工業生產

美國11月NAHB房市指數

API原油庫存

日本10月貿易收支

英國10月(核心)通膨

歐元區10月(核心)通膨

業績報告：輝達

11/19　周四 美國10月新屋營建/營建許可

EIA餾分油/庫欣原油/原油庫存報告

加拿大10月(核心)通膨

澳洲10月失業率

業績報告：梅西百貨

11/20　周五 美國(初次)失業申請報告

美國11月費城Fed製造業指數

美國10月成屋銷售

坎薩斯Fed製造業指數

日本10月(核心)通膨率

新加坡第三季GDP終值

日本11月Jibun銀行製造業/服務業/綜合PMI初值

(時報資訊)

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