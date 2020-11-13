苗栗縣長徐耀昌再次重申挺中天立場，認為民眾有知的權利，直言NCC若真把中天關台很不恰當。（巫靜婷攝）

苗栗縣無黨籍議員禹耀東13日在議會質詢時，針對中天換照危機，請縣長徐耀昌表態，徐認為民眾有知的權利，批評NCC要把中天關台很不恰當，將受許多民眾杯葛。禹耀東則重提20多年往事，指即便過去中天報導曾讓他很受傷，但他依然支持中天，呼籲NCC不要走民主回頭路。

禹耀東今日在議會質詢時，希望大家共同關注中天換照事件，他表示，20年前他因行車糾紛報案，警察來了，不料媒體也到了，當時中天記者第一時間到場採訪，雖然事後報導讓他非常受傷，從此對中天沒有好印象，也讓他開始躲媒體，但即便曾經被傷害過，他仍支持中天擁有媒體監督權。

禹耀東要求苗栗縣長徐耀昌對中天換照表示意見，徐耀昌表示，他認同議員說法，認為民眾有知的權利，中天電視台他個人感覺比較「中性」，不分黨派族群 忠實報導是一貫作為，若NCC真要把中天關台很不恰當，會受到許多民眾杯葛。

禹耀東則說，被傷了20年還是支持中天，「哪怕中天繼續修理他」，也不否定媒體是很好的監督權，哪怕媒體報導未必對個人有利，但以整體利益來說有益，呼籲NCC勿在民主進化中走向逆流，「想想自己未來墓誌銘要怎麼寫？親手關掉中天真的一點都不在乎嗎？」。

(中時 )