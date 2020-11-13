日本東京大學特別榮譽教授小柴昌俊，成功觀測到「微中子」、開創微中子天文學新領域，2002年獲諾貝爾物理學獎，12日晚間因為衰老在東京都內醫院離世，享耆壽94歲。

日本放送協會（NHK）、日本經濟新聞報導，小柴出身愛知縣豐橋市，1951年東京大學理學部畢業後繼續就讀東大研究所，1953年碩士畢業後赴美國羅徹斯特大學（University of Rochester）留學，1955年取得博士學位後，在芝加哥大學（University of Chicago）擔任研究員，1962年返回日本，1970年起擔任東京大學理學部教授。

他在東大任教期間在日本岐阜縣神岡礦山下設置觀測設施「神岡探測器」（Kamiokande），成功觀測到微中子（neutrino），寫下世界創舉。

小柴在研究方面的成就，開創了微中子天文學的新領域，2002年獲諾貝爾物理學獎殊榮。小柴得意門生之一的東京大學宇宙線研究所所長(木尾)田隆章，因為成功發現小柴觀測到的微中子具有質量，在2015年獲諾貝爾物理學獎。

小柴家人表示，小柴在家人照顧下走完人生旅程，接下來預計由家人與親戚舉行葬禮，等一切都平靜下來時，再對外界公布接下來的相關事項日程。

(中央社)