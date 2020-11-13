蘇姓慣竊8月底到11月3度在安南區作案，皆遭長安派出所所長黃俊榮逮獲，11日再度落網的他將黃視為命中剋星，對著黃姓所長懼喊「我不敢在這偷了!」。

62歲蘇姓嫌犯專門在學校、安親班附近徘徊，相中停靠的機車置物箱行竊，受害人多是等候載送學童的家長。因為左手拇指外又長出一指，被安南區警界稱為「6指竊魔」。

蘇嫌左手拇指外又生出一指，被警方稱為六指竊魔。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

蘇嫌疑因左手指力強大，可在不破壞置物箱鎖的情況下，左手直接扳開置物箱上的坐墊蓋，右手伸入箱內行竊，被害人常感到被偷的莫名其妙。

不過「6指竊魔」出現警界剋星，有「豬肉榮」稱號的長安所長黃俊榮抓他素有心得，蘇嫌8月底到11月初3度在安南區犯案，都遭他逮獲。

蘇嫌10日又在海佃國小犯案，偷走學生家長放在置物箱內裝有6000元的皮包，黃俊榮10日得知蘇嫌又出沒，11日立刻在安平區將他逮獲，一見到他就喝斥「我叫你別在安南區犯案是聽不懂嗎？」蘇嫌抬頭看見又是熟悉的警官，只能認栽回「我真的不敢在安南區作案了！」

安南區警方表示，為了保障校園安全，現在學校附近全面汰舊換新監視器，日前才剛驗收啟用，成為這次破案的助力。

(中時 )