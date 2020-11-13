天使隊9月底宣布開除總管艾普勒(Billy Eppler)後，今日宣布有新人選接手，米納西安（Perry Minasian）將成為下一任天使總管，與天使球團簽下4年合約，而米納西安可以說從小就在棒球場長大，他的父親是遊騎兵隊休息室經理，他從8歲起就在遊騎兵隊當球僮，生涯擔任的職位也都與棒球有關，身體裡流著棒球血液。

根據大聯盟官網報導，天使隊從20名候選人中挑中勇士隊總經理助理米納西安擔任第13任總管，他將會掌管所有棒球營運部門，過去大聯盟球團大多聘請常春藤盟校體系出生的管理人員，不過米納西安有著豐富的棒球資歷，可以說人生4分之3的時間是在棒球場長大。

天使老闆莫雷諾(Arte Moreno)在一份聲明說，「經過漫長的過程，很高興宣布米納西安成為我們的總管，他在球探和球員發展方面的背景，以及對球員獨特的眼光是我們做出決定的重要因素。」

現年40歲的米納西安出生於棒家庭，他的父親擔任遊騎兵隊休息室經理長達22年，米納西安從8歲就開始當球僮，之後15年時間都是擔任球僮和休息室員工，並從2003年開始擔任遊騎兵球探。2009年開始被藍鳥隊聘請，9年期間有6年是擔任球探部主管，並在2015、16年間，幫助藍鳥隊連2年闖進美聯冠軍賽。

米納西安離開藍鳥後，於2017年被勇士隊聘請為前總管卡波列拉(John Coppolella)的助理，只不過當時卡波列拉因違反國際新秀規則被處以終生球監，接下來3年與勇士隊打造擁有不少年輕潛力新秀且頗有競爭力的球隊。

而米納西安則說，「顯然我身上流著棒球家庭的血液，我爸爸在球場工作多年，能打電話告訴他我接下這個職位是我永遠不會忘記的事。」米納西安表示他一直對組建團隊感到很有興趣，「如果要我形容自己，我會說我是現場團隊和幕後團隊的建造者，我對此感到相當有自信。球隊25人名單就是我從小在家的餐桌話題，雖然我的母親對此很反感，但這就是我家的晚餐對話，每一日都是如此。」

(中時 )