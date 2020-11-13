副市長謝政達與學童一同下場闖關，靠著小學童的暗號最後順利通過所有關卡。（李俊淇攝）

新北市政府於今（13）日起連續2天舉辦「2020新北科學教育嘉年華-勇闖賽恩斯島」活動，將新莊體育館打造為大型賽恩斯(science)島，以科學家達爾文登島冒險為主題，現場吸引超過2000人參加，副市長謝政達化身Dr.謝與小學生一同下場挑戰，在「科學迷宮島」的闖關中，副市長靠著小學生在一旁的暗號才順利通關。

今年的科學教育嘉年華分為五大主題區，共設置54個科學創意攤位，包含「科學叢林攤位區」、「科創群島」、「科學迷宮島」、「臺灣科學節專區」及「樂閱草原」；其中「樂閱草原」是將觀眾席化身為草原，並提供科普譜閱讀活動，讓民眾能夠徜徉在知識的學海中。

今年的科學教育嘉年華分為五大主題區，共設置54個科學創意攤位，包含「科學叢林攤位區」、、「科創群島」、「科學迷宮島」、「臺灣科學節專區」及「樂閱草原」。（李俊淇攝）

其中五股國小以電磁鐵原理設計「叢林猴子抓抓樂」、林口國中「輕功水上漂」讓筆跡漂浮在水面、金山高中利用電路設計進階版的「鏡像反射電流急擊棒」等科學創意攤位，共分6條闖關路線，只要挑戰完成9關即可兌換小禮物，讓學童體驗動手做的樂趣外，也能從中學習科學新知。

副市長謝政達表示，「科學素養」是人才培育的關鍵，更是新北市未來推動科學教育的目標。未來將持續以「校校有科普」及「跨域扎科學」目標，結合產官學資源推動跨域課程、升級實驗設備、培育科研人才並規劃科普活動，讓科學教育在新北校園遍地開花。

(中時 )