國民黨日前引用美國動保團體影片，宣稱豬隻因含有萊克多巴胺，產生抽搐、躁動的副作用。不過，有媒體寫信詢問提供影片的美國動保團體「動物展望」（Animal Outlook），對方回信明確表示，無證據顯示影片中豬隻有被餵食萊劑。民進黨立法院黨團今中午舉行記者會，痛批國民黨把影片內容移花接木，是國際認證的造假，要求國民黨立刻下架影片。

針對國民黨使用美國動保團體「動物展望」影片，聲稱屠宰場豬隻抽搐、躁動是被餵食萊劑的副作用。《中央社》記者寫電子郵件詢問該動保團體，「動物展望」今回覆，該影片內容是2015年在一間名為「優質豬肉處理」（Quality Pork Processors，QPP）的快速屠宰場內拍攝，授權國民黨使用時，已清楚告知無證據顯示影片中豬隻的情況與萊劑有關。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬、書記長莊瑞雄及黨籍立委陳亭妃今中午舉行記者會，鄭運鵬表示，動物展望回信內容提到，事前有清楚告知國民黨，該影片主題為豬隻大量快速屠宰，並沒有證據顯示與萊劑有關，國民黨明知故犯，還刻意造謠，要求立刻下架影片。

莊瑞雄說，國民黨看圖說故事，依照食品衛生管理法規定，散播有關食品安全之謠言或不實訊息，足生損害公共或他人，處3年以下有期徒刑；另外，社會秩序維護法也規定，散布謠言影響公共安寧者，處3日以下拘役或3萬元以下罰鍰，昨天委員會已經提醒國民黨，結果還是執迷不悟，非常遺憾。

「裝睡的人永遠叫不醒」，陳亭妃說，國民黨到現在還要硬拗，不只有觸法疑慮，還可能被QPP提告，呼籲國民黨不要一錯再錯，趕快把錯誤影片下架才是上策。

(中時 )