副總統賴清德今出席「2020 AI Academy 台灣人工智慧年會開幕式」時表示，政府應該要和企業一樣有學習的精神，也應該學習人工智慧。如果現在「台灣人工智慧學校」扮演如此關鍵的角色，在社會推動人工智慧人才的培養，未來邁向第四次工業革命新時代，政府不能夠落後。

賴清德致詞時表示，三年來，「台灣人工智慧學校」協助企業界的人才，把問題帶到學校，把答案帶回產業界，已有7,000多名的校友，成果非常豐碩。

他說，人工智慧是第四次工業革命的核心，在他擔任行政院長任內也積極推動人工智慧發展，提出「台灣AI行動計畫」。台灣發展人工智慧有相對優勢，第一，具備國際級人才；第二，在產業上占據優勢，包括半導體、ICT產業居世界龍頭地位。更何況許多垂直應用領域、科技化程度非常完整，包括智慧製造、智慧醫療、智慧城市或精緻農業等，再加上政府的開放資料在全球評比也是世界第一，中小企業活力也非常充沛。

副總統提到，「台灣AI行動計畫」基本上是以幾個軸線在推動，第一，培養人工智慧的人才。有別於「台灣人工智慧學校」向社會各界開放校門，歡迎大家來學習人工智慧的技術，政府在台成清交成立人工智慧的創新研發中心，教育部的預算有一部分也是應用在這裡。

他說，第二，推動AI領航計畫。由行政院科技會報辦公室主導，召集跨部會推動AI計畫，邀請包括台積電、聯發科等半導體產業共同加入，讓台灣的半導體產業在人工智慧領域裡，可以持續發揮，而推動台灣人工智慧產業的發展也必須借重半導體產業。

他指出，第三，讓台灣成為人工智慧創新的樞紐。微軟、Google都在台灣設立人工智慧創新研發中心，希望藉由國際級廠商來台投資，帶動台灣人工智慧的創新研發。

他說，第四，鬆綁法令。台南沙崙的自駕車測試場域就是一個特別的例子，讓台灣可以推動各項創新的工作。第五，讓台灣產業AI化，這與「台灣人工智慧學校」的理念不謀而合，讓企業、產業出題，政府用人工智慧解題，目的就是讓產業可以人工智慧化。

副總統接著說，科技不能沒有民主，民主就是人民作主，每個人應該都要受到公平對待，都要有機會去學習人工智慧。民主也注重人權、自由，也就是在隱私權方面的保障制度非常重要，同時也要注意到網路的安全問題，未來也是去力的方向。

他強調，科技應該要有文化，沒有文化的科技不會有人性關懷，不會讓人感到溫暖。當科技有文化，應用科技或有科技技術的人，才會去幫助做事的人，讓社會感到溫暖，國家進步也才能夠達到幸福的目標

(中時 )