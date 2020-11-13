南投縣長林明溱堅持瘦肉精零檢出，南投縣將逕行實施。（廖志晃攝）

南投縣長林明溱，針對議員質詢萊豬問題時強調，《南投縣食品安全管理自治條例》，經議會審議通過後，將逕行宣布實施，不送中央核備；國中小學校長，每天要檢查營養午餐中，豬肉及加工製品來源及成分，如果檢出含瘦肉精，校長調職！

南投縣議員蕭志全、簡賜勝、曾振炎、林芳伃、吳瑞芳丶洪明科丶黃東灝丶全文才丶廖文賢等人，在縣議會總質詢時指出，縣政府雖然要訂《南投縣食品安全管理自治條例》，但是，如果送中央又因與中央法規抵觸，未獲核備時，要如何執行瘦肉精零檢出？

再者，美國豬肉比國產豬肉便宜，業者如果用於製造加工食品，再進入學校營養午餐，要怎麼防備？

林明溱表示，《南投縣食品安全管理自治條例》，預計會在縣議會這個會期審議通過，屆時，將不送中央核備，而是直接實施；因為中央政策會影響人民健康，縣府必須嚴格把關，並且聯合其他縣市政府，聲請釋憲。

(中時 )