台大人文社會高等研究院今(13)日舉行「後全球化視野下的美國2020大選論壇」，台大公共衛生學院特聘教授陳秀熙在會間提到，全球疫苗資源分配不均，富有大國已預購逾20億劑疫苗，不只美中持續在研發與資源分配上較勁，WHO以德國勢力為主，中德關係佳，就疫苗所延伸的政治問題，恐已接下來國際政局角力與平衡。

陳秀熙在論壇發表主題演講「新冠肺炎疫情與政治觀」，並指出疫情康復與確診人數，始終都維持在相當比例，顯見人類還沒有適應疫情。特別值得關注的是，像是歐洲各國疫情曾一度獲控制，很快染疫人數又陡升，印度也同樣存在經濟與防疫無法同時兼備的情況，顯見各國在政治與經濟考量下，陷入兩難。

陳秀熙也提到，新冠肺炎疫情已排為美國史上第四大重大死亡史，前三名分別是南北戰爭、西班牙大流感與二戰，疫情同時也是本次美國總統大選當中，位列前五大最受關注的議題之一，但新冠肺炎可說是社交病毒，各國感染情況，大多出現在群聚環境，像是教會、飯店、酒吧或學校等地。

陳秀熙更提出計算成果，在全球339個國家地區中，15名元首染疫，占比為4.4％，高於一般族群感染比例的0.67％；另外，在依照美國總統大選各州政黨分布比例來推算，也發現支持共和黨發生新冠肺炎的風險，超過支持民主黨選民約3倍，反映共和黨重視經濟，讓支持者對防疫鬆懈，染疫比例與各國遠首感染比例相當。

陳秀熙因此推論，從政治社交角度來說，還有傳染性生物醫療觀點輔助觀察，能說明疫情不是病毒產生，而是透過人類活動傳染的流行疾病。而歐美人士重視自由，討厭隔離或戴口罩，甚至還要維持社交距離等管制作法，因此多有抗拒，讓防疫屢曝路在風險之下，各國之所以積極研發疫苗，「就是不喜歡被關」。

陳秀熙也說，現在全球疫苗資源分配不均，富有大國已預購逾20億劑疫苗，像是英國每位居民平均可獲得5劑疫苗，位居世界之冠，緊接在後的則有美國、歐盟各國、日本等國。

但在疫苗資源爭奪上，陳秀熙則提到，不只美中持續在疫苗研發與資源分配上較勁，WHO以德國勢力為主，聯合北歐5國具備相當大的力量，又中德關係佳，甚至WHO更一直在醫療資源上與美國競爭，中國疫苗已散布到南美洲、歐洲與中東等地區，美國發現自己與大陸的研發速度懸殊，因此就疫苗所延伸的政治問題，恐已接下來國際政局角力與平衡。

(旺報 )