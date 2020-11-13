由文化部研擬的《國家語言發展法》2019年1月橫空出世，要求將本土語言納入教育部國小到高中各階段必修；但其實國小到高中要教甚麼，2014年的12年國教總綱就已經規劃好了。教育不是比哪個政治利益團體的實力強，也不是比哪個部會的官比較大，如果甚麼團體來遊說一下、或是甚麼部會來關切一下，12年國教總綱就可以隨便修，那這部總綱也已經進入加護病房，可以廢掉了。

原住民團體認為族語納入部定必修，就可以拯救族語。真是如此嗎？日前有家長在臉書社團「爆怨2公社」發文，附上自己小學5年級孩子的「台語課文」（見附照），結果一堆自認台語不錯的網友第一句就掛掉，該名家長並說3個孩子都因為母語課程，對台語完全排斥，「真的是推行嗎？」「這些長官大腦都裝沒有用的物品，總以為排定課程就好，完全不考慮現實的效率」。

以上是教學面的實際困難，還沒提到本土語言納入部定課程，對其他科目的影響。由於4名課審委員憤而辭職，教育部趕緊緩頰表示「本土語言只會排在校訂彈性課程」。問題是，彈性課程也是課，對校方和教師來說根本沒差，一樣是占掉一節；更何況，校訂課程正是108課綱原先的主打特色，多少教師花了大量時間去研發校訂課程，現在就因為要成就《國家語言發展法》，直接把校定課程犧牲掉了，教育部對得起這些基層教師嗎？

最後，是各部會、或說各個意識形態的赤裸裸鬥爭。《國家語言發展法》挾著文化部之威，要求2年後將本土語言安插進國小到高中各階段的既定課程架構中，而且還是最高位階的「部定必修」；甚至民進黨立委伍麗華還要求「各年級」都要上本土語言。我們想請問：如果下次是勞動部要求塞一堂「勞動教育」、行政院性平會要求塞一堂「性平教育」、經濟部也要求塞一堂「能源教育」做部定必修呢？過去20年來教科書嚴重「去中國化」，文言文去、本土語言來；從何時開始，教育變成政治意識形態的戰場，而不再是單純的學習場域？

(旺報 )