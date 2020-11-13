鄭元暢Youtube頻道「不專業廚房」系列影片，陸續邀請許多大咖明星來作客，本週首度邀請「男嘉賓」，就是和跟鄭元暢皆是俗稱「北二高」的好哥兒們、被Rocker耽誤的大廚「信」，鄭元暢透露，信私下非常會做菜，手藝相當不錯，很讚賞他的好手藝，鄭元暢事前更親自跑去市場，購買信提出的食材。

鄭元暢表示，上一次踏入超市是2、3年前，當時是為了「活下去」購買生活必需品，這次為了嘉賓去超市購買食材，對著超市不太熟悉的鄭元暢，推著推車跑得氣喘吁吁，還一直找不到食材，明明在蔬菜區做開場，自虧「鬼遮眼」說怎麼都沒有看到蔬菜，只好求救超市的員工，對於菜價也是完全呈現「吃米不知米價」的狀況。

好不容易完成購買任務的鄭元暢，要準備回廚房前，確有一點緊張表示：「之前都是女性嘉賓，他胡鬧不怕會被打，但是這一次是男性嘉賓怕自己太胡鬧會被揍！」所以一回到廚房馬上就向信討功勞，沒想到不只漏買跟買錯食材以外，還買了特長義大利麵，導致沒有鍋子可以煮得了，立馬被信大吐槽，氣的鄭元暢說要會「Ben通」，抱怨買菜很辛苦 。兩人還玩吃辣椒比賽，和曝光私下傳訊息的內容，可見兩人平常就是這樣互相愛開玩笑的好交情。「鄭元暢不專業廚房」每周五晚上8點30分更新。

鄭元暢在超市內挑選食材。（M.I.E.最大國際娛樂提供）

鄭元暢買了特長義大利麵，鍋子沒辦法煮，讓信忍不住吐槽他。（M.I.E.最大國際娛樂提供）

(中時 )